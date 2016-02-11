المغرب.. الإفراج عن صاحب فيديو "الزفت المغشوش"

منح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي المغربية، السراح المؤقت للشاب عبدالرحمن المكراوي، صاحب الفيديو الشهير "الزفت المغشوش"، الذي فضح من خلاله الأخير الغش في طرقات جمعة سحيم بمحافظة آسفي.

واعتقل المكراوي، بطلب من رئيس بلدية جمعة سحيم، في شكاية تقدم بها قبل أيام إلى المصالح الأمنية بالمدينة، بتهمة تتعلق بـ"السب والقذف"، ليأمر بعدها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي بمتابعة الشاب بعدما نشر شريط فيديو، يُظهر فيه بمنطقة جمعة سحيم التابعة للمحافظة طريقاً معبداً بمواد مغشوشة.

وخلّف هذا الاعتقال ردود فعل واسعة على شبكات التواصل، ودعماً كبيراً من طرف جمعيات المجتمع المدني كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، و"جمعية أهل التراب الصيني للتنمية والتضامن بآسفي"، فضلاً عن "الجبهة الموحدة للمعطلين"، الذين طالبوا بالإفراج عن فاضحي الفساد ومتابعة المتورطين الحقيقيين في فضيحة الزفت المغشوش، كما قامت مجموعة من الشبان بإطلاق حملة "شدونا كاملين" أي اعتقلونا جميعاً، و"كلنا عبد الرحمن المكراوي" كونه لم يقترف جريمة وإنما فضح الأشغال المغشوشة باقتلاع مكونات الطريق الهشة التي لا ترقى إلى تعبيد.

من جانبه، نفى عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تكون لوزارته أية صلة بمقطع الفيديو المذكور، مطالباً الشاب بالكشف عن المنطقة التي يتواجد بها.