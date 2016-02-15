المغرب.. برد وأمطار وثلوج استثنائية في سنة من الجفاف

سجّل المغرب أمس الأحد واليوم الاثنين تساقطا للثلوج استثنائي في سنة اتسمت بالجفاف، وقد سارع المغاربة إلى التقاط صور للمساحات البيضاء ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأرصاد الجوية المغربية قد توقعت نزول ثلوج، اليوم في المناطق الجبلية والمرتفعات، فوق 1200 متر.

فيما سيسجل المحرار انخفاضا نسبيا واستثنائيا في عام تبصمه درجات الحرارة المرتفعة شتاءً، لتصل إلى ما بين ناقص 09، وناقص درجة واحدة، في سلسلة جبال الريف والأطلس.

وشهد المغرب أمطارا وثلوجا، منذ أمس الأحد، وتستمر هذه الاضطرابات الجوية، إلى يوم الأربعاء المقبل، ليعود الطقس ربيعيا مشمسا ودافئا جدا، على غير العادة، في سنة من الحفاف، تبصمها قلة الأمطار.