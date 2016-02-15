ملك المغرب يزور فرنسا ويجري محادثات مع هولاند

أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى فرنسا. ويجري محادثات رسمية مع الرئيس الفرنسي في باريس.

ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن الزيارة تأتي في سياق اللقاءات المتواصلة على أعلى مستوى، وتبادل الزيارات المنتظمة بين قائدي البلدين.

الرباط وباريس: جودة العلاقات الثنائية

وتعكس الزيارة، بحسب الرباط، عمق وجودة العلاقات الثنائية القائمة بين الجارين المتوسطيين على شراكة راسخة وقوية، من خلال الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد، الجامعة بين المغرب وفرنسا.

ومن المتوقع أن يزور ملك المغرب قنصلية بلاده للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها، من أجل تحسين الخدمات القتصلية المقدمة لمغاربة فرنسا.

كما سيزور معهد العالم العربي في باريس لترؤس حدث تقديم مشروع المركز الثقافي المغربي، الذي سيشيد مستقبلاً في العاصمة الفرنسية.

الرباط وباريس: علاقات تتحسن بسرعة

واستعادت العلاقات بين الرباط وباريس نغمة التحسن المتسارع والمتواصل، بحسب المراقبين، بعد أزمة غير مسبوقة استمرت لعام واحد، قبل أن تساعد أحداث أمنية هزت فرنسا، في إعادة الدفء من جديد إلى محور البلدين.

كذلك قدمت الرباط دعماً استخباراتياً وأمنياً لفرنسا، خلال تتبع خيوط العمليات الإرهابية التي ضربت العاصمة في خريف 2015.

ولا يزال السياح الفرنسيون على رأس السياح الأجانب الذين يزورون المغرب سنوياً.

وفيما تعتبر باريس شريكاً اقتصادياً وتجارياً استراتيجياً بالنسبة للرباط، إلا أنها فقدت صفة المزود الأول للسوق المغربية لصالح إسبانيا.