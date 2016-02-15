رئيس الحكومة المغربية: هذه قصة ارتباطي بزوجتي

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، عن لحظة وقوعه في غرام زوجته السيدة نبيلة، وذلك حين كان يقدم لها دروساً مقابل 6 دولارات شهرياً التي كان يتسلمها من والدها.

وتحدث زعيم حزب العدالة والتنمية، في ندوة نظمتها الجريدة الإلكترونية "فبراير كوم"، بالتزامن مع "عيد الحب" عن مفهوم هذه القيمة الإنسانية التي اعتبر أنها أخذ وعطاء "أخذ بمعروف وعطاء بدون حساب"، مضيفاً أن جميع الكائنات الحية مفطورة على الحب، غير أن الاختلاف بين الإنسان والحيوان هو كون هذا الأخير يستطيع التعبير عن مشاعره بالحنو على صغاره، لكنها حين تكبر لا تبر بوالديها عكس الإنسان، الذي يحافظ على الوشائج العاطفية تجاه من يحب من عائلته وأحبابه على مدى حياته.

وحاول بنكيران خلال كلمته أثناء الندوة إثارة أجواء الدعابة بقفشاته وطرائفه بالقول "أنا محب للحيوانات ومتبع لأخبارها، خاصة التماسيح والعفاريت".

يشار إلى أن الندوة عرفت حضور كل من إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والقيادي اليساري بنسعيد أيت يدر، إضافة إلى بعض رجال السياسة والفن.