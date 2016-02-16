المغرب يطلق الحملة الـ 18 للتضامن

أطلق المغرب "الحملة السنوية للتضامن"، تحت شعار مستمر "لنتحد ضد الحاجة"، لجمع التبرعات المالية، خلال الفترة الزمنية، ما بين 15 و25 فبراير الجاري.

ويشرف الملك محمد السادس، على هذه المبادرة، التي تمثل الحرص على القيم الإنسانية والحضارية والدينية مغربيا، وعلى جعل العمل الاجتماعي أولوية وطنية/ قومية.

والحملة الوطنية/ القومية للتضامن، بحسب الرباط، مفتوحة أمام المغاربة، لـ "تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن"؛ من خلال "مساهمتهم في الأنشطة، والمشاريع المنفذة"؛ لصالح "آلاف الأشخاص المعوزين، أو في وضعية هشاشة".

وتقوم مؤسسة وطنية/ قومية، هي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على تجميع التبرعات والمساهمات المالية سنويا، لتمويل المشاريع التي تستهدف حياة الأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة.

وتركز الحملة في عامها الـ 18، على الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، في سياق من التطلع المغربي، لضمان تكافؤ الفرص للجميع.

وأنشأت الرباط مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية للعاهل محمد السادس، في 1999.