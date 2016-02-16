تأييد مغربي لحكومة الوفاق في ليبيا

أعربت المملكة المغربية عن تأييدها، لإعلان تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة، برئاسة فايز السراج.

وفي تعليقها، وصفت الرباط تشكيل حكومة وفاق وطني، بـ "خطوة مشجعة في مسار تنفيذ وتفعيل الاتفاق السياسي الليبي"، الذي وقعته الأطراف السياسية الليبية، في 17 ديسمبر 2015.

وتواصل المملكة المغربية احتضان مشاورات الأطراف الليبية، بعد انتهاء المفاوضات الليبية في ديسمبر المنصرم، بتوقيع اتفاق سياسي تاريخي.

ولعبت الرباط، دورا استراتيجيا في تقريب وجهات النظر، بين أطراف النزاع الليبي، في كواليس المفاوضات.

واختار الليبيون المغرب بشكل إرادي لتكون أرضا محايدة للتفاوض، حول مستقبل سياسي ممكن بكل الليبيين.

ووفرت الرباط، كل الدعم السياسي والتسهيلات للوفود الليبية، خلال تنقلاتها بين ليبيا والمغرب، وخلال إقامتها لأشهر طويلة، وتفاوضها في منتجع الصخيرات في ضواحي العاصمة الرباط.