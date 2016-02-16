مغربية تفوز بجائزة للأدب الكاتالوني لعام 2016

منحت جائزة BBVA سانت خوان للأدب الكاطالوني لهذا العام للكاتبة المغربية نجاة الهاشمي عن روايتها "البنت الأجنبية"، والتي تتحدث عن تصادم التقاليد والأعراف، من خلال قصة فتاة مغربية كبرت في كاتالونيا، وتواجه ذاتها عندما تبلغ مرحلة حيوية من حياتها.

وتسلمت نجاة أخيراً الجائزة بمقر "مؤسسة آنتيغاس كايشيس" في مدينة ساباديل الكاتالونية بإسبانيا، والتي تبلغ قيمتها 35 ألف يورو. بحضور عدد من الكتاب والجامعيين خلال حفل نظم احتفاء بهذا التتويج.

وأفادت وسائل الإعلام الكاتالونية أن الاختيار وقع على رواية "الفتاة الأجنبية" من بين 55 رواية مرشحة، لتقرر لجنة التحكيم المؤلفة من بيري جيمفيرير وميسيور كومس، فوز رواية الكاتبة المغربية بالجائزة.

وستقوم دار النشر "إديسيونيس 62"، بطبع الرواية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وولدت الهاشمي بمدينة الناظور المغربية سنة 1979 وهاجرت لمدينة فيك بكاتالونيا سنة 1987 وعمرها ثماني سنوات، حيث كان يشتغل أبوها كعامل بناء. وتعلمت اللغة هناك واستطاعت الغوص في الثقافة المحلية.

أثارت الكاتبة نجاة الهاشمي الانتباه بعملها الأول "أنا أيضا كاتالونية "، ثم بروايتها "البطريرك الأخير"، التي نالت عليه جائزة "رامون يول" سنة 2008، والتي تعتبر إحدى أهم الجوائز الأدبية بكاتالونيا، وتطرقت فيها أيضاً لموضوع تصادم التقاليد.