ثلوج خلال 48 ساعة في المغرب تحاصر قرى دون خسائر

سجلت طرق جبلية، توقفا في حركة مرور السيارات والعربات، مثل الطريق الجبلية، بين قمم سلسلة الأطلس الكبير، الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات، بعد تساقطات ثلجية، ولو متأخرة.

وتتواصل التساقطات المطرية، في مناطق متفرقة في المغرب، مع ثلوج تنزل في السلاسل الجبلية التالية: الأطلس المتوسط والكبير في وسط المغرب، وجبال الريف في شمال المغرب.

وبلغة الأرقام، تسببت الثلوج في المغرب، وفق معطيات وزارة التجهيز والنقل، في قطع حركة المرور في 15 طريقا، في مناطق متفرقة من المملكة.

وبقدر ما فرح المغاربة للثلوج، التي زرعت الأبيض في كل مكان، عادت مخاوف من ليالي طويلة من المعاناة وسط انخفاض قياسي قي درجات الحرارة، وقلة المواد التموينية.

وسارع المغاربة، كما العادة إلى نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن الترحيب الحار، بالزائر الأبيض = الثلج.

هذا ولم يعلن المغرب، عن تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية، جراء الأمطار والثلوج، التي نزلت في المغرب.

بعد طول انتظار، سجل المغرب، خلال الـ 24 تساقطات مطرية.

