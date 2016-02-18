"حرب الطرق" في المغرب تحصد 8 ضحايا جدد

عادت الطريق في المغرب، من جديد، إلى حصد الأرواح، بعد أن لقي 8 أشخاص مصرعهم، فيما جرح 30 آخرين؛ اثنان منهم حالتهم خطيرة، في حادث مروري قاتل، وقع صباح اليوم الأربعاء، في ضواحي مدينة الناظور، في شمال المغرب.

وفي تفاصيل الحادث المروري، اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين، وبين سيارة لنقل البضائع، والموتى كانوا على متن السيارة الشهيرة مغربيا تحت اسم "مرسيدس_207".



ووفق بلاغ للديوان الملكي المغربي، أرسل الملك محمد السادس، "رسائل تعزية إلى أسر الضحايا"، ضمنها "تعازيه الحارة ومواساته الصادقة".

حوادث المرور: 785 معاقا بدنيا في عام واحد

ووجه العاهل محمد السادس، بـ "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة"، من أجل "تقديم الدعم، والمساعدة للمصابين".

ومن جهته، كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن "العام الماضي سجل ما يقارب 3838 قضية، خاصة بحوادث المرور القاتلة"، بينما "تسببت 758، حادثا مروريا، في إعاقات دائمة" لضحايا موادث المرور.

وبالإحصائيات الحكومية المغربية، سحب القضاء في العام المنصرم، أكثر من 26 ألفا و400 رخصة سياقة، وبلغت حالات الحرمان من الحصول، على رخص سياقة بسبب ارتكاب حوادث مرور خطيرة، حوالي 161 رخصة.

ولا تزال "حرب الطرق" في المغرب، هي السبب الأول للوفيات سنويا، ما يعني أن الطريق تقتل باستمارا مغربيا، فأسبوعيا يتوفى في الطرق بحوادث المرور ما بين 8 و15 مواطنا مغربيا.

ويحتفي المغرب، سنويا يوم 18 فبراير، باليوم الوطني/ القومي للسلامة الطرقية

