المغرب.. الأمطار تسبب اضطراباً مرورياً

أوقفت الأمطار الغزيرة، السبت، حركة مرور السيارات على الطريقين البريتين، ما بين مدن تطوان وشفشاون والحسيمة، في شمال المغرب.

وأدت الأمطار إلى انجرافات في التربة وسقوط للحجارة في سلسلة جبال الريف في شمال المغرب، ما خلق اضطراباً في حركة مرور السيارات.

وبحسب شهود عيان، تحدثوا لـ"العربية.نت"، فقد سببت الأمطار الغزيرة، يوم الجمعة الماضية، في قرى بضواحي مدينة شفشاون، في شمال المغرب، فيضانات في الأودية، وجرفت السيول الخرفان.

ففي قرية افريوان، في ضواحي شفشاون، أفاد مواطنون بوفاة سيدة واحدة على الأقل، بعد أن جرفتها السيول.

وسجلت مدن مغربية، أمطاراً غزيرة، وثلوجاً في السلاسل الجبلية، خلال الأسبوع الجاري، بعد أشهر من الجفاف.