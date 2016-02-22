القضاء المغربي يقضي بسجن "خلية فاس" الداعشية

أعلنت محكمة قضايا الإرهاب في المغرب، في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، بـحكم وصل إلى "74 عاما سجنا نافذا"، ضد "9 من المتهمين" من المنتمين إلى "خلية فاس" الإرهابية الداعشية.

وحكم القضاء المغربي، ضد المتهم الأول، بحبسه 10 سنوات، بينما جاء الحكم بـ 8 سنوات، ضد 8 آخرين من "الموالين لداعش".

ونفذت "خلية فاس"، بحسب الرباط، نشاطا ميدانيا مغربيا، في "استقطاب وتجنيد المتطوعين، وإرسالهم إلى التنظيم الإرهابي داعش"، ومن بين المستقطبين لداعش "نساء مغربيات التحقن بسوريا".

وأثبتت التحقيقات المغربية، وجود دعم مالي من داخل المملكة المغربية، ومن خارجها، لتمويل "خلية فاس".

وفي سجلات التحقيقات المغربية ضد "خلية فاس" الداعشية؛ القيام بالتنسيق مع قياديين في داعش، والحصول على أموال من جهة خارجية.

وحجز الأمن المغربي، عند الخلية الداعشية؛ 30 جواز سفر، وأجهزة معلوماتية.

وكشف المغرب رسميا، خلال الأسبوع الماضي، عن تفكيك 152 خلية إرهابية، منذ 2002، من بينها 31 خلية إرهابية داعشية، منذ مطلع 2013، ولهذه الخلايا الخطيرة، ارتباط وطيد بالمجموعات الإرهابية الداعشية في سوريا والعراق.