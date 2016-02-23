بسبب أمطار تطوان المغربية.. مصرع عضو في إدارة المدينة

عاشت مدينة تطوان، في شمال المغرب، ليلة السبت الماضي، بحسب شهود عيان من السكان، تواصلوا مع مراس العربية: "ساعات طويلة"، من الأمطار الغزيرة، في "أقوى تساقطات العام"، في المغرب.



هذا ولقي مستشار جماعي، في إدارة مدينة تطوان، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة المغربية، لقي مصرعه جراء "صعق كهربائي"، عندما كان يساعد مواطنا في إخراج المياه من كراج منزله، في حي في مدينة تطوان الجبلية، في شمال المغرب.



هذا وسجل مستوى المياه، "ارتفاعا قياسيا"، في شوارع من مدينة تطوان، فيما غمرت مياه الأمطار سيارات بالكامل، وفشلت المجاري في تصريف كمية الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في ليلة واحدة على المدينة.



وجراء الأمطار الغزيرة، التي نزلت على مدينة تطوان، في شمال المغرب، وبسبب انقطاع حركة المرور للسيارات في الطرق العادية، قامت إدارة الطرق السيارة والسريعة، بفتح مقاطع طريقة بالمجان أمام مستعملي السيارات.



وجاء قرار إدارة الطرق السيارة والسريعة، للمساعدة على تخفيف حركة المرور بين مدينة تطوان، وضواحيها، بعد أن غمرت الفيضانات الطرق العادية.



