المغرب.. مستشفى متنقل يقدم علاجاً للقرويين المعزولين

بدأ مستشفى ميداني متنقل في المغرب في تقديم خدمات صحية مجانية إلى السكان من القرويين، بين جبال الأطلس المتوسط، بالتزامن مع تساقط الثلوج وانخفاض في درجات الحرارة.

ففي فريق اسمها القباب، في ضواحي مدينة خنيفرة في وسط المغرب، توافد العشرات من المواطنين المغاربة الراغبين في تفقد صحتهم والحصول على إجابات طبية لآلام حلت بهم.

ويقدم المستشفى الميداني، بحسب وزارة الصحة المغربية، علاجا وأدوية مجانية للمواطنين الفقراء في الجبال، من الذين يعانون سنوياً من شتاء طويل وبارد جداً.

ووفق توقعات الصحة المغربية، سيستفيد من المشفى المتنقل 74 ألفاً من المواطنين المغاربة، من قرى أعالي جبال الأطلس المتوسط.

وجاء إنشاء هذا المستشفى الميداني المتنقل بتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس، الصادرة قبل حوالي أسبوع، مع تسجيل تغير في المناخ، بحيث انتقل المغرب من أشهر طويلة خلال فصلي الخريف والشتاء الماضيين من ارتفاع الحرارة والجفاف إلى اضطرابات جوية من أمطار غزيرة وثلوج وانخفاض متواصل في درجات الحرارة مع بدايات فصل الربيع في المغرب.

ولا يزال مغاربة يواصلون للعيش في قرى بين السلاسل الجبلية يعيشون تكراراً لسيناريو العزلة بسبب الظروف المناخية.