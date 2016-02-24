رئيس الحكومة المغربية يتهم صحيفة "الصباح" بالبهتان

نفى عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة، "عقد أي اجتماع"، مع إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

ففي "بيان رسمي"، نشره موقع حزب العدالة والتنمية الإسلامي على الإنترنت، أعلن رئيس الحكومة المغربية "نفيه القاطع والمطلق" لما ورد في تقرير إخباري مكتوب، منشور في الصفحة الأولى من عدد الأربعاء من جريدة "الصباح" الورقية المغربية.

وشدد بن كيران على أن ما نشرته "الصباح" هو "محض افتراء وكذب وبهتان"، منددا بقوة، بما وصفه بـ "الأسلوب البئيس والمنحط"، الذي "أصبح نهجا ثابتا لهذه الجريدة" – "الصباح"؛ منذ "مدة ضد الحزب لحسابات لا تخفى"، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الحسابات.

"الصباح": لقاء سري بين بن كيران والعماري

وكتبت جريدة "الصباح" الورقية، عن "لقاء سري"، جمع بعيدا عن الأعين والسياسيين والإعلام، عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وإلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، في الرباط.

وذهبت الجريدة إلى أن اللقاء غير مسبوق، في الغالب كان موضوعه هو التنسيق للتحالف في الحكومة المغربية المقبلة، التي ستخرج من نتائج تشريعيات 7 أكتوبر المقبل.