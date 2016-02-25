المغرب.. نقيب الصحافيين أمام القضاء بسبب "مقال"

وجهت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرباط استدعاء لنقيب الصحافيين المغاربة، عبدالله البقالي، للمثول أمام هيئة المحكمة الثلاثاء المقبل، على خلفية شكوى تقدم بها وزير الداخلية بسبب مقال انتقد فيه البقالي انتخابات مجلس المستشارين.

وعبرت نقابة الصحافيين المغاربة عن "تضامنها المطلق" مع الصحافي عبدالله البقالي، رئيس النقابة، ضد "الاستهداف الممنهج" الذي "تشنه جهات حكومية" في سياق "ضرب الدور النضالي والريادي" الذي "تلعبه النقابة" في المغرب، من أجل" الدفاع عن حرية التعبير والصحافة".

وقالت النقابة في بيان رسمي، إن متابعة البقالي قضائيا هي "رسالة موجهة إلى الجسم الصحافي" المغربي، و"ضرب لكل الغيورين والمناضلين على مصير المهنة".

نقابة الصحافيين: محاكمة البقالي صورية

فبحسب نقابة الصحافيين المغاربة، فإن "محاكمة البقالي" هي "صورية لا تستند إلى أي منطق موضوعي وواقعي".

ومن جهة ثانية، طرقت النقابة جرس التحذير حيال المحاكمة المتوقعة، لأنها "مؤشر واضح على التراجع الخطير" عن "حرية الصحافة والتعبير" مغربيا، وبوصف المحاكمة بـ "تضييق على الحريات النقابية الفردية".

وأعلنت النقابة عن "تنظيم وقفة احتجاجية"، أمام مقر "المحكمة الابتدائية" في الرباط، "تزامنا مع جلسة المحاكمة" يوم الثلاثاء المقبل.

وعبدالله البقالي، رئيس لنقابة الصحافيين في المغرب، ورئيس تحرير لجريدة "العلم" اليومية الورقية، وعضو في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، وقيادي في حزب الاستقلال المعارض.

وهذا وسبق للنيابة العامة أن استمعت إلى أقوال نقيب الصحافيين المغاربة، ومدير نشر جريدة "العلم" الورقية اليومية المغربية، على خلفية "شكاية رفعها وزير الداخلية"، بعد نشر البقالي لمقال رأي عن "الفساد المالي لانتخابات مجلس المستشارين" الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.