المغرب.. اضطراب جديد في طرق بين قمم جبال الريف

أفادت مصادر حكومية في المغرب أن فرقا تقنية للتدخل تتواجد في حالة تأهب في أعلى مستوى من أجل التدخل لفك العزلة عن العالقين من المسافرين في الحافلات أو السيارات الخاصة.

ففي طريق بين جبال الريف في شمال المغرب، بين مدينتي شفشاون والحسيمة، علق مسافرون بين الثلوج التي تنزل منذ ليلة الجمعة، إلى أن تدخل فريق تابع لوزارة التجهيز.

وحذرت وزارة التجهيز في المغرب، المواطنين من السفر ما بين يوم أمس الجمعة وغدا الأحد، بسبب الأمطار والثلوج، في المناطق الجبلية في وسط وشمال المغرب.

ونشر مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور للبياض يكسو الجبال والمرتفعات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.