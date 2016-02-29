الجيش المغربي.. عملية استباقية لمواجهة الإرهاب

أفادت القوات المسلحة المغربية بقيام عنصرين من الجيش المغربي، بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية، ليلة السبت الأحد الماضي، في منطقة جغرافية تسمى بـ"ما وراء خط الدفاع" جنوب المغرب.

وبحسب خبر نشرته وكالة الأنباء المغربية، فإن الرباط أبلغت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار المعروفة اختصاراً بالمينورسو.

كما أوضحت السلطات المغربية أن الجيش تدخل في سياق مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ووسط تصاعد عمليات التهريب، وتزايد محاولات عبور خط الدفاع.

عملية للجيش ضد الإرهابيين والمهربين

وفي تفاصيل العملية الميدانية، بحسب رواية السلطات المغربية، قام حارسان من القوات المسلحة الملكية المغربية ليلاً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في اتجاه مصدر ضجيج، وتحركات مشبوهة ومتواصلة، على مسافة 150 متراً، ما وراء خط الدفاع الحدودي البري المغربي.

وفي السياق نفسه، كشف المغرب عن معاينة 4 جمال ميتة في الصباح بعد نهاية العملية.

وقد يكون هناك شخص أصيب إصابة مميتة خلال عملية الجيش المغربي، وفق بعثة الأمم المتحدة.