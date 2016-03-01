بالصور.. إزالة الثلوج من 3780 كيلومترا من الطرق بالمغرب

أفادت وزارة التجهيز في المغرب عن إزاحة فرقها الميدانية الثلوج من 3780 كيلومترا من الطرق الكبرى والثانوية، ما بين 14 و16 فبراير الماضي.

وسجل المغرب تساقطات ثلجية "هامة"، بحسب الرباط، في سلسلة جبال الريف في شمال المغرب، وفي سلسلتي الأطلس المتوسط والكبير، في وسط المملكة المغربية.

وقضى المغرب نهاية الأسبوع الماضي على وقع تحذير من الأرصاد الجوية من تساقطات مطرية وثلوج كثيفة في السلاسل الجبلية.

وعانى مواطنون مغاربة "ساعات طويلة" لأنهم كانوا عالقين في الطرقات بسبب الثلوج قبل أن تنجح فرق تقنية في فك الحصار عليهم، ليستكملوا طريقهم إلى وجهاتهم، وسط انخفاض في درجات الجرارة.