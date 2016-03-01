مباحثات بين الرباط وبروكسيل لتعزيز التعاون الأمني

أجرى رئيس الحكومة البلجيكي شارل ميشال أمس الاثنين محادثات مع نظيره المغربي عبد الاله بن كيران في الرباط تركزت حول تعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة بين البلدين.

وفي ختام لقاء جمعه بنظيره المغربي، قال ميشال في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الحكومة في الرباط: "لقد بحثنا بشكل معمق موضوعين أساسيين، الموضوع الأول يتعلق بالعمل المشترك على مسألة الهجرة.. والثاني مسألة مكافحة الإرهاب ومجابهة جميع أشكال التطرف التي تغذي الإرهاب".

وأوضح المسؤول البلجيكي أن زيارته تأتي "لتقوية التعاون في مختلف الميادين" بين البلدين، مضيفاً: "قدر كل من بلجيكا وأوروبا تماما أن المملكة المغربية فضاء للاستقرار والأمن والسلم".

وسبق لمسؤولين أمنيين مغاربة أن أعلنوا أنهم سلموا بروكسيل معلومات لتتبع انتحاريي حي مولنبيك عقب تفجيرات باريس، كما طالبت بلجيكا السلطات المغربية منتصف نوفمبر الماضي بالتعاون الاستخباراتي والأمني عن كثب، وذلك بعدما قدم المغرب لفرنسا معلومات استخباراتية عن عبدالحميد أباعود العقل المدبر لهجمات باريس في اكتوبر 2015.

وأجرى جان جومبون وزير الداخلية البلجيكي محادثات مساء الاثنين مع نظيره المغربي محمد حصاد، تركزت حول الملفات الأمنية والتعاون الاستخباراتي.

من جانبه، اعتبر بن كيران أن "الشراكة التي تجمعنا غير كافية وأظن أننا في حاجة إلى تعاون أكبر في مجالات الاقتصاد والتكوين المهني"، مضيفا: "أما على المستوى الأمني فالأكيد أن أجهزتنا وأجهزتكم الأمنية والوزارتين المعنيتين (الداخلية) تتعاونان".

وقال بن كيران مخاطبا نظيره البلجيكي إن "مسؤولية أوروبا في العموم مهمة جدا لتدعيم النموذج المغربي حتى يستمر هذا النموذج ويعطي الأمل للآخرين من أجل الخروج من أوضاعهم".

وينهي الوفد البلجيكي زيارته الى بلجيكا الثلاثاء.