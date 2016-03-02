المغرب.. مركز جديد للإبلاغ عن مخالفات المرور

في سابقة من نوعها، أطلقت الحكومة المغربية في العاصمة الرباط "مركزا للنداء" للتبليغ عن مخالفات النقل، من أجل منح فعالية أكبر لعملية مراقبة العربات عبر التصدي للسلوكيات الخطيرة للسائقين المغاربة.

ويعاني المغرب من حرب طرق مستمرة، ما يتسبب في خسارة حوالي 4000 مواطن سنويا، يلقون مصرعهم في حوادث المرور، ما يجعل الحوادث في الطريق هي السبب الأول للموت في البلاد.

وسيقوم أول مركز اتصالات، في مجال محاربة حوادث المرور، باستقبال مكالمات المواطنين الراغبين في التبليغ عن المخالفات، وتوجيه المعلومات صوب فرق للتدخل الميداني.

وهذا المركز المتخصص في استقبال المكالمات، تراهن عليه الرباط في تسريع التدخل للتصدي لكل السائقين المتهورين من المهنيين في سياقة الشاحنات وعربات النقل وحافلات نقل المسافرين.

ومن جهة ثانية، من المتوقع أن يبدأ العمل قريبا بنظام معلوماتي محمول للمعالجة الآلية لرخص السياقة، وبطاقات إثبات ملكية السيارة، وتسجيل المخالفات، وتسديدها بطريقة إلكترونية.

ويستجيب هذا الجهاز، بحسب بيان لوزارة النقل في المغرب، إلى أحدث المعايير الدولية للأداء الإلكتروني، ولتكنولوجيا الاتصال ومعايير الأمن الإلكتروني في معالجة واستعمال البيانات والمعلومات.