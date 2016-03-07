تفكيك خلية داعشية خططت لتفجير أماكن عامة بالمغرب

فكك مكتب محاربة الإرهاب في المغرب، خلية إرهابية داعشية جديدة تتكون من 5 متطرفين، ينشطون جغرافيا في جنوب غرب المغرب؛ "في مدينة السمارة"، وفي "منطقتي بلفاع، وآيت عميرة"، في صواحي مدينة اشتوكة أيت باها.

‏ففي بلاغ صحافي لوزارة الداخلية المغربية تلقى مراسل العربية نسخة منه، فإن البحث الأولي، كشف عن "عزم هذه الخلية إعلان الجهاد" في داخل المملكة المغربية.

وخلال اعتقال الخلية الإرهابية الداعشية، كان أحد أفراد الخلية في طور التحضير لإعداد عبوة تقليدية الصنع، اعتمادا على طنجرة ضغط لاستعمالها في تنفيذ عملية إرهابية، تستهدف أماكن عامة يرتادها المواطنون بكثافة.

التخطيط للالتحاق بداعش ليبيا

ومن جهة ثانية، فإن "المتابعة الأمنية"، كشفت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية؛ كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات داعش، في سوريا والعراق.

وغيرت الخلية الإرهابية الداعشية، لاحقا من برامجها الميدانية، لتقرر التوجه صوب فرع داعش في ليبيا، من خلال المرور عبر موريتانيا، بمساعدة مهربين ينشطون في المنطقة.

‏وفي شهر فبراير الماضي، حذرت الرباط رسميا، في سابقة من نوعها، من خطر داعش في ليبيا، على الأمن القومي المغربي.

