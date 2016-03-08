المغرب يعتقل فرنسياً مسلحاً في فاس

تمكن أمن مطار مدينة فاس، في وسط المملكة المغربية، أمس الاثنين، من اعتقال مواطن فرنسي مطلوب من قبل باريس.

وتداولت صحف ورقية ومواقع إخبارية على الإنترنت، نقلا عن مصادر أمنية مغربية، تفاصيل الخبر، مع صورة للمعتقل، ووصفته بـ"المتطرف الخطير"، الذي غادر فرنسا على الرغم من "الرقابة الأمنية المفروضة عليه".

وكشف تفتيش الشرطة المغربية حقائب الفرنسي عن وجود عبوة غاز وأسلحة بيضاء وأزياء عسكرية و5 سكاكين من أنواع مختلفة.

والفرنسي المعتقل اسمه "بروستيل مانوييل بيير أنجلو"، وهو خبير في المتفجرات، ولقبه إبراهيم وعمره 34 سنة، ومعروف بـ"أفكاره المتشددة" التي تسببت بطرده من الجيش الفرنسي.

هذا وسبق لوزير الداخلية الفرنسي، بيرنار كازنوف، أن أصدر في حق الفرنسي المذكور قرارا بالإقامة الجبرية خلال شهر نوفمبر الماضي.