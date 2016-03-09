حزن بين الصحفيين المغاربة بعد رحيل الصحافية ملاك

مر يوم الثامن من مارس أمس الثلاثاء في المغرب حزينا جدا بين الصحافيين، بعد نزول خبر وفاة مليكة ملاك الصحفية ومقدمة البرامج الحوارية السياسية سابقا على القناة التلفزيونية المغربية الثانية بعد صراع طويل مع مرض عضال.

ونعى الصحفيون المغاربة الصحافية الراحلة على الموقع الاجتماعي الأشهر بين المغاربة "فيسبوك"، مجمعين على "مهنيتها العالية" وعلى "ريادتها في البرامج الحوارية السياسية" مغربيا.

ففي "مقبرة الشهداء" في العاصمة الرباط، شيع المغرب أمس الثلاثاء جثمان الراحلة الإعلامية المغربية الراحلة مليكة ملاك.

وبعث العاهل المغربي محمد السادس "برقية تعزية رسمية" إلى أفراد أسرة الراحلة، معبرا عن "أحر التعازي وصادق المواساة"، في فقدان "صحفية مقتدرة مشهود لها بالكفاءة العالية والجرأة والتألق خلال مسارها المهني المتميز والحافل بالعطاء".

هذا واشتهرت ملاك بين المغاربة كصحافية مقدمة لأشهر البرامج الحوارية السياسية في تسعينيات القرن العشرين.

وفي ستوديو البرامج السياسية التي قدمتها قبل مغادرتها التلفزيون في 2004، حاورت وزراء وسياسيين ومعارضين ومفكرين من المغرب ومن العالم العربي، خلال حوالي 20 عاما من اشتغالها التلفزيوني.