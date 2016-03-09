حصيلة السينما المغربية لـ2015.. 20 فيلما طويلاً

استعرضت السينما المغربية حصادها السنوي لسنة 2015 بإنتاج 20 فيلما طويلا و123 فيلما قصيرا، ما جعلها تحتل المراتب الأولى على الصعيدين الإفريقي والعربي في مجال الإنتاج السينمائي.

وقال صارم الفاسي الفهري، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، إن التسبيقات على المداخيل المخصصة لدعم الإنتاج السينمائي الوطني بلغت برسم موسم 2015 ما مجموعه 62 مليونا و580 ألف درهم مغربي.

وأضاف صارم، أثناء تقديمه للحصيلة في حفل اختتام فعاليات الدورة 17 للمهرجان الوطني للفيلم، أن هذه التسبيقات ضمت المداخيل قبل وبعد الإنتاج، إضافة إلى منح دعم كتابة وإعادة كتابة السناريو.

وأفاد أن لجنة الدعم منحت التسبيق على المداخيل لـ23 فيلما طويلا، مقابل 25 فيلما طويلا في العام 2015، منها 13 فيلما قبل الإنتاج (48 مليونا و200 ألف درهم) و4 أفلام بعد الإنتاج (4 ملايين و600 ألف درهم) وأربعة أفلام لإعادة الكتابة (220 ألف درهم) وفيلمان لكتابة السيناريو (120 ألف درهم مغربي).

وأشار إلى أن اللجنة منحت التسبيق على المداخيل لفائدة سبعة أفلام قصيرة، منها فيلم واحد قبل الإنتاج (160 ألف درهم) وستة أفلام بعد الإنتاج (870 ألف درهم).

وأردف صارم أن الدعم السينمائي العمومي شمل أيضا مشاريع الأفلام الوثائقية حول التاريخ والثقافة والمجال الصحراوي الحساني، حيث تم رصد 7 ملايين و550 ألف درهم لدعم تسعة أفلام قبل الإنتاج، 500 ألف درهم لفيلم وثائقي واحد بعد الانتاج، و300 ألف درهم لدعم إعادة كتابة أربعة أفلام، و60 ألف درهم لدعم كتابة سيناريو فيلم واحد.