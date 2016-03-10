العاهل المغربي يدشن أشغال بناء أعلى برج في إفريقيا

دشن العاهل المغربي محمد السادس، أمس الأربعاء، انطلاقة أشغال بناء أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 250 مترا، بالضفة اليمنى من نهر أبي رقراق بمحافظة مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط.

وسيقام هذا المشروع المعماري على قطعة أرضية مساحتها 3 هكتارات، ويتألف من 45 طابقا، تضم محلات تجارية بالطابق الأرضي، مرافق للخدمات، مكاتب بالطوابق الـ12 الأولى، وجزءا سكنيا من الطابق 13 إلى الطابق 26 (55 شقة)، وفندق فاخر بالطوابق العليا، أما الطوابق الأربع العليا الأخيرة فتخصص لشقق فاخرة، كما سيتم يناء قاعة للعرض تتسع لـ350 مقعدا.

وسيتم تغطية ثلث المساحة الإجمالية للواجهة للبرج بألواح شمسية لتغطية حاجيات البرج من الكهرباء .وسيتم تشييد هذا البرج من طرف مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بميزانية تناهز قيمتها 3 مليارات درهم مغربي.

ويندرج هذا البرج في سياق الأوراش الثقافية الكبرى التي يشرف على إنجازها الملك محمد السادس، لتعزيز المشهد الثقافي الوطني والارتقاء بمدينة الرباط إلى مستوى عاصمة ثقافية.

وتهم هذه المشاريع أيضا بناء المسرح الكبير للرباط، ودار الفنون والثقافة، ومكتبة الأرشيف الوطني للمملكة المغربية، ومتحف الآثار وعلوم الأرض، ومركب سينمائي، ورواق للمنحوتات، وميناء ترفيهي، وفندق الفن، وفندق الميناء الترفيهي.

يذكر أن العاهل المغربي ترأس عام 2014 حفل إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية" مشروعا طموحا للارتقاء بعاصمة المملكة إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى.

ويسعى البرنامج، الذي يعد ثمرة شراكة بين مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمالية والهيئات المنتخبة، إلى صيانة وتثمين التراث الثقافي والحضاري للرباط، والمحافظة على المساحات الخضراء والمحيط البيئي للمدينة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة، وحماية وتأهيل النسيج العمراني.