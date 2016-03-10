برلمان المغرب يستدعي وزير الخارجية بسبب بان كي مون

أفادت مصادر من البرلمان المغربي، أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، يمثل غدا الجمعة، في لجنة الشؤون الخارجية، في المؤسسة التشريعية بغرفتيها، لتوضيح موقف الرباط من التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وعبرت الرباط، خلال الأسبوع الجاري، عن "اندهاشها الكبير للانزلاقات اللفظية لبان كي مون"، معلنة عن "تخليه عن حياده وموضوعيته".

وقام الأمين العام للأمم المتحدة، بزيارة غير مسبوقة، إلى مخيمات تندوف لجبهة البوليساريو الانفصالية، ووصف تواجد الرباط في إقليم الصحراء الغربية من سبعينيات القرن الماضي بـ"الاحتلال".