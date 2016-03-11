المغرب يقرر تدريس الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية

وسط استمرار للجدل داخل الحكومة المغربية، حيال المسألة اللغوية، في التعليم الحكومي، خرج رشيد بن المختار، وزير التربية والتعليم، في حوار مع وكالة الأنباء المغربية، للإعلان عن أن "انفتاح المنظومة التربوية" في المغرب، على "اللغات الأجنبية" خاصة في تدريس المواد العلمية"، مضيفا أنه أصبح "ضروريا لتحسين فرص ولوج الأجيال المقبلة لسوق العمل".

وربط المسؤول الحكومي، بين "تعزيز تنافسية المغرب، في عالم يتغير بشكل سريع"، وبين "تعزيز تعليم اللغات الأجنبية"، من خلال حوار صحافي مطول، لتقديم رؤيته للتربية وللتعليم، وسط جدل مستمر حيال الأسبقيات اللغوية تعليميا، بين اللغات الوطنية واللغات الأجنبية، في المغرب.

وذهب المسؤول الحكومي المغربي، إلى أن "النهوض باللغات الأجنبية"، إلى جانب "اللغتين الرسميتين للمملكة؛ العربية والأمازيغية"، يمكن من "رفع فرص اندماج التلاميذ، بشكل أيسر في سوق الشغل"، مع "تمكينهم من الانفتاح على العلوم".

ونفى بن المختار أن يتسبب "تعليم اللغات الأجنبية"، في أي "تأثير سلبي على مكانة اللغة العربية، في المنظومة التعليمية" المغربية، مشددا على أن "تطوير تدريس اللغات الأجنبية، لا يعني إطلاقا تهميش اللغة العربية"، مطالبا بـ "التركيز على تحسين مناهج تلقين" اللغات مغربيا.

التوازي بين اللغتين الوطنيتين واللغات الأجنبية

وذكر وزير التربية والتعليم أن "رؤية 2015-2030، لإصلاح التربية والتكوين"، جعلت من "اللغة العربية لغة التدريس الأساسية، في المستوى التعليمي الابتدائي والإعدادي والثانوي"، بالتوازي مع "تعزيز اللغات الأجنبية".

وكشف الوزير المغربي عن اتجاه الرباط، إلى "تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المستويين الإعدادي والثانوي"، بـ "شكل تدريجي"، مع "تدريس اللغة الإنجليزية" في سابقة من نوعها، "ابتداء من السنة الرابعة، من التعليم الابتدائي".

هذا ودافع المسؤول المغربي، عن "تعزيز اللغات الأجنبية"؛ في "المواد العلمية والتكنولوجية"، و"المواد المؤدية إلى سوق الشغل"، بحسب تعبيره، من أجل "تحضير التلاميذ للغة المستعملة في السوق".

وتواصل منظمات غير حكومية، متخصصة في الدفاع عن اللغة العربية، رفضها لمزيد من تقوية حضور، اللغات الأجنبية، في التعليم المغربي، مطالبة بـ "عدالة لغوية"، لصالح اللغتين الدستوريتين: العربية والفرنسية.