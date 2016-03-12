المغرب.. دورة استثنائية للبرلمان ضد بان كي مون

أكدت مصادر عقد البرلمان المغربي دورة استثنائية عاجلة، اليوم السبت. ومن المرتقب أن يلقي عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، "خطابا رسميا"، باسم الحكومة، تعليقا على زيارة وتصريحات وتصرفات، بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، حيال نزاع الصحراء الغربية.

ومن المتوقع انطلاق الجلسة المذكورة الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، اليوم السبت.

واعتمد البرلمان المغربي في الدعوة إلى "دورة استثنائية" على الفصل 66 من الدستور المغربي، وبطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، وغالبية أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية المغربية.

وفي جلسة مساءلة لوزير الخارجية المغربي في مقر البرلمان، صعّد برلمانيون مغاربة، من كتل أحزاب الأغلبية والمعارضة، ضد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، مهاجمين بشراسة غير مسبوقة منظمة الأمم المتحدة، بعد مس الرجل الأول فيها بمشاعر المغاربة في قضيتهم الوطنية الأولى من خلال وصفه "استرجاع المغرب لإقليم الصحراء من الاستعمار الإسباني" بـ "الاحتلال". وتصف الرباط نزاع الصحراء الغربية بأنه "قضية وطنية".