العاهل المغربي يزور روسيا وسط أزمة مع أوروبا

أعلن الديوان الملكي المغربي أن العاهل محمد السادس سيقوم بـ"زيارة رسمية" إلى روسيا ابتداء من اليوم الأحد 13 مارس الجاري.

وتأتي هذه الزيارة وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الرباط والاتحاد الأوروبي، بعد تعليق المملكة للاتصال مع بروكسل على خلفية قرار قضائي ابتدائي أوروبي ضد اتفاق فلاحي مغربي أوروبي.

وسيجري الملك المغربي "محادثات رسمية"، مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا. كما سيترأس محمد السادس وبوتين "حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية".

وبحسب الديوان الملكي المغربي، فإن "الزيارة الملكية" تأتي في سياق "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع الرباط وموسكو.

ويرى مراقبون أن المغرب حاليا يعتمد "سياسية المحاور المتعددة" في الدبلوماسية، عبر تنويع في الشركاء، والبحث عن حلفاء جدد عبر العالم.

وفي العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وروسيا، بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 2.5 مليار دولار أميركي.

وبلغة الاقتصاديين، سجلت صادرات المغرب من الطماطم صوب السوق الروسية زيادة بـ4 أضعاف الكمية ما بين 2009 و2015. وفي مجال التنقيب الجيولوجي في المغرب، تشتغل حاليا مجموعة من الشركات الروسية.