عاصي الحلاني ضمن قائمة النجوم بالدورة 15 بمهرجان موازين

انضم اسم النجم اللبناني عاصي الحلاني إلى قائمة ألمع النجوم في العالم العربي لإحياء حفلات مهرجان "موازين إيقاعات العالم" في دورته 15، المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 20 و28 مايو المقبل.

وأعلنت إدارة المهرجان في بيان لها عن برمجة سهرة لعاصي الحلاني يوم 25 مايو المقبل على منصة النهضة المخصصة للأصوات العربية، والتي تستقطب عشرات الآلاف من المشاهدين خلال كل حفل.

وسيعود الحلاني لملاقاة الجمهور المغربي، بعدما بصم بمشاركته المميزة خلال سنة 2013، والتي عرفت نجاحا كبيرا، قدم فيها مجموعة من أغانيه المميزة.

ومحمد مزين الحلاني المعروف بعاصي الحلاني هو من مواليد 1970، من عائلة بعلبكية تتكون من 13 أخا وأختا. حاز في بداية مشواره الفني على الجائزة الفضية لبرنامج المواهب "استوديو الفن" عن اللون الفلكلوري. ليقدم بعدها مجموعة من الألبومات: بيتك قصر، محلانا سوا سوا، مهر الزينة، قبل أن يحقق النجومية مع أغنية "وأني مارق مريت" من الألبوم الذي يحمل ذات الاسم.

يذكر أن الدورة 15 من مهرجان" موازين إيقاعات العالم" ستعرف مشاركة كل من القيصر كاظم الساهر ونجمات لبنات يارا وديانا حداد وميريام فارس، إضافة الى العديد من النجوم العالميين، حيث أصبح موازين موعداً أساسياً للموسيقى المغربية والدولية، وأضحت الرباط بفضله محطة أساسية ضمن جولات كبار الفنانين.

وأعلن منظمو مهرجان موازين أن الدورات السابقة حطمت الرقم القياسي لعدد الأشخاص الذين تابعوا مختلف الحفلات، والذين قدروا بما يفوق 2،65 مليون متفرج خلال الدورة 14.