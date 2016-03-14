فريق مغربي يساعد في تحقيق هجوم ساحل العاج الإرهابي

أعلن الديوان الملكي المغربي أن الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج (كوت ديفوار)، تلقى بـ"الإيجاب" اقتراحا من العاهل المغربي محمد السادس، بإرسال "فريق مغربي" من مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة من أجل "مواكبة سلطات ساحل العاج وعمها" في "التحقيقات الجارية" بعد العملية الإرهابية في منتجع سياحي ضربت هذا البلد الغرب إفريقي أمس الأحد.

ففي اتصال هاتفي مشترك، تقدم العاهل المغربي بـ"التعازي المغربية الرسمية"، إلى واتارا، مع التعبير عن "عميق مواساته".

كما أدان العاهل محمد السادس "الأعمال الإرهابية الشنيعة"، معلنا عن تضامن الرباط الكامل مع شعب ساحل العاج "الشقيق"، و"الدعم الثابت".

وترتبط الرباط بعلاقات شراكة وتعاون مستمر" مع دول في غرب إفريقيا، من بينها ساحل العاج.

وسجلت العلاقات المغربية مع ساحل العاج "تطورا في الاتجاه الإيجابي" خلال السنوات الأخيرة، مع زيارات متبادلة بين الدولتين الإفريقيتين.