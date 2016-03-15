روسيا تأخذ بعين الاعتبار موقف الرباط من الصحراء الغربية

أعلنت روسيا عن "أخذها بعين الاعتبار، كما يجب" موقف المغرب، من "تسوية" نزاع الصحراء الغربية، من بوابة "مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية" للإقليم.

وأعلنت موسكو أنها "لا تؤيد أي خروج على المعايير المحددة سلفا"، من خلال "القرارات الحالية لمجلس الأمن الدولي"، في هذا الملف.

كما بينت روسيا أنها "أخذت علما بالمشاريع السوسيو/اقتصادية التنموية"، في إقليم الصحراء الغربية، التي تنفذها الرباط، لـ "تحسين ظروف عيش الساكنة".

موسكو والرباط مع تعزيز السلام العالمي

هذا وشددت موسكو أنها "لا تدعم أي توجه لتسريع أو تعجيل، عملية تدبير المسلسل السياسي" حيال أقدم نزاع في إفريقيا.

ففي بيان مغربي روسي مشترك، صدر الثلاثاء، بعد قمة ثنائية رسمية، هي الثانية من نوعها، جمعت العاهل المغربي محمد السادس، وفلاديمير بوتن الرئيس الروسي، في موسكو، أشادت السلطات الروسية، بمسلسل "الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، التي نفذتها الرباط.

وأكدت المملكة المغربية والفدرالية الروسية، على "ضرورة تعزيز السلام والاستقرار، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل عام".

اتفاقيات جديدة للتعاون الروسي المغربي

ومن جهتها، رحبت الرباط بمبادرة الرئيس الروسي "تشكيل جبهة واسعة لمواجهة الإرهاب" على أساس "معايير القانون الدولي"، و"ميثاق الأمم المتحدة".

وترأس العاهل المغربي والرئيس الروسي، التوقيع على اتفاقيات "للتعاون التجاري والاقتصادي".

وفي لائحة اتفاقيات التعاون المغربي الروسي، وتحديدا في مجال العدالة، أبرم الجانبان اتفاقية لـ"تسليم المجرمين"، بالإضافة إلى "الخدمات الجوية"، و"التعاون في حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية"، مع "التعاون في مجال الصيد البحري"، و"تشجيع وحماية الاستثمارات".

وتعد هذه ثاني زيارة رسمية، يقوم بها الملك المغربي، إلى روسيا، منذ وصوله إلى الحكم في المغرب.