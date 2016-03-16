احتجاجات مغربية ضد بان كي مون في الصحراء الغربية

أعلنت وكالة الأنباء المغربية أن أكثر من 180 ألف شخص شاركوا في مسيرة سلمية احتجاجية، أمس الثلاثاء، في مدينة العيون، عاصمة إقليم الصحراء الغربية، ضد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.

واستجاب مواطنون بالآلاف، بحسب خبر لوكالة الأنباء المغربية، إلى دعوة من شيوخ القبائل الصحراوية وممثلي السكان من المنتخبين، ومن تمثيليات الأحزاب السياسية المغربية، لمسيرة رافضة لمواقف وتصريحات وتصرفات بان كي مون، من نزاع الصحراء الغربية.

ورفع المحتجون الرايات المغربية، في إعلان إلى الرأي العام الدولي، أن إقليم الصحراء الغربية، هو جزء من "الوحدة الترابية المغربية" ترابيا.

وشجبت الخارجية المغربية، في بلاغ رسمي، قيام الأمين العام للأمم المتحدة، بإنكار الحق الشرعي للشعب المغربي، في التعبير بحرية، عن آرائه، وعن ردود فعله.

وذهبت الرباط إلى أن بلاغ بان كي مون ضد "مسيرة الأحد" في الرباط، ضد تصريحاته حيال نزاع الصحراء الغربية، هي إساءة جديدة ضد الشعب المغربي.