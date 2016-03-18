ملك المغرب ينادي باسترجاع إفريقيا حقوقها التاريخية

طالب العاهل المغربي محمد السادس بأن "تسترجع إفريقيا حقوقها التاريخية والجغرافية"، معلنا أنه "تاريخ غني لشعوب إفريقيا، وحدتها قرون من المبادلات والوشائج المتنوعة".

ففي رسالة رسمية إلى الدورة الثانية من "منتدى كروس مونتانا الدولي"، توقف الملك محمد السادس عند "معاناة إفريقيا لعشرات السنين من جراح تقسيم للعالم فرضه الاستعمار"، إضافة إلى معاناة القارة السمراء من "الآثار الجانبية لنزاعات إيديولوجية لا شأن لإفريقيا بها".

ودعا الملك المغربي القارة السمراء إلى أن "تؤكد حضورها" أمام المنتظم الدولي كـ"شريك أساسي في التعاون الدولي"، بعيدا عن استمرارها كـ"هدف لرهانات الأطراف الأخرى".

محمد السادس: التعاون جنوب جنوب لم يعد فضفاضا

وفي سياق دفاعه عن إفريقيا، طالب محمد السادس بعدم "النظر إلى إفريقيا على أنها مصدر للهشاشة، بل باعتبارها فاعلا أساسيا في عملية التقدم" في العالم اليوم.

ومن جهة أخرى، أوضح العاهل المغربي أن "التعاون جنوب جنوب لم يعد شعارا فضفاضا"، و"لا مجرد عنصر في السياسات التنموية"، معلنا في نفس الآن أنه "بات يخضع لرؤية استراتيجية متجانسة" هدفها "تنمية البلدان" مع "الاستجابة لحاجيات السكان".

وأمام سياسيين من قارات العالم، أكدت رسالة العاهل المغربي أن الرباط "جعلت من التعاون جنوب جنوب ركيزة أساسية لسياسته الخارجية"، ونهجا "تسير وفقه كل أنشطته على الساحة الدولية".

وتحدث الملك المغربي عن رهان مغربي في اتجاه كوني، من أجل "إسماع صوت القارة الإفريقية: قارة متحدة وقوية، لاتفة حول قضاياها، وقارة يسمع صوتها ويصغى إليها".

فطيلة 7 أيام، تتواصل نقاشات على المحيط الأطلسي، في مدينة الداخلة المغربية، تحت مظلة "منتدى كروس مونتانا" السويسري، بمشاركة من حوالي 1000 من الضيوف من القارات الخمس.