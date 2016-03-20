مصرع مشجعين في حادث مأسوي جديد للكرة المغربية

نزل خبر صادم للرأي العام المغربي، مصدره جماهير كرة القدم المغربية، لنادي الرجاء البيضاوي؛ وفي التفاصيل نقلاً عن سلطات مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب: مصرع مشجعين اثنين من ألتراس "أخضر كازا".

والصادم أن القتيلين، بحسب المعلومات الأولية، شابان في مقتبل العمر، لقيا مصرعهما، بعد مشادات وشجارات بين أنصار نادي الرجاء البيضاوي، في مدرجات ملعب محمد الخامس، في مباراة لكرة القدم، في منافسات الدوري الاحترافي المغربي.

ونتج عن الحادث المأساوي الجديد، جرح 49 من المشجعين، من بينهم من إصابته خطيرة، في مشهد أسود جديد للكرة المغربية.

وتعيش ألوية تشجيع نادي الرجاء البيضاوي، صراعات داخلية وتطاحنات، تنفجر في مدرجات المشجعين، فتتسبب في صدامات وشجارات وتراشق بالحجارة وطعنات بآلات حادة.

هذا.. وفتحت النيابة العامة تحقيقا، لمعرفة خلفيات مقتل اثنين من المشجعين، وسط مطالبات داخل الرأي العام المغربي بإلغاء وتوقيف الدوري، جراء تزايد أحداث الشغب الكروي.