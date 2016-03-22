بالصور..العاهل المغربي مع مواطنين مغاربة في مدينة براغ

نشرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل اسم "صفحة الملك محمد السادس"، ويديرها شاب مغربي اسمه سفيان البحري، من مدينة سلا قرب الرباط، صورا جديدة، للملك المغربي من العاصمة التشيكية براغ، مع شباب مغاربة، حضروا للقاء العاهل محمد السادس في فندق إقامته.

وفي سابقة من نوعها، نشرت الصفحة صورة للعاهل المغربي يوقع لمواطنين مغاربة على أوراق.

هذا وتواصل صور العاهل المغربي المذكورة الحصول على متابعة واسعة من المغاربة على موقع "فيسبوك".

وفي كل تنقلات الملك المغربي عبر العالم يحرص على التجاوب مع طلبات المواطنين المغاربة لالتقاط صور تذكارية.

وأجرى العاهل المغربي محمد السادس، يوم أمس الاثنين، في العاصمة التشيكية براغ، مباحثات على انفراد، مع ميلوس زيمان، رئيس التشيك.

ويقوم العاهل المغربي بزيارة عمل إلى التشيك تحت مظلة سياسة انفتاح المملكة على دول وسط وشرق أوروبا.

وشهدت مباحثات محمد السادس مع الرئيس التشيكي بحث العلاقات الثنائية في مجالات عدة.