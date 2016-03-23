كيري: موقفنا من نزاع الصحراء الغربية "لم يتغير"

أكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن "موقف واشنطن من نزاع الصحراء الغربية لم يتغير"، وذلك في اتصال هاتفي مع العاهل المغربي، محمد السادس.

وشدد كيري على أن "موقف الإدارة الأميركية من أقدم نزاع في إفريقيا مؤطر بما حدده سابقاً بشكل مشترك العاهل المغربي والرئيس الأميركي، في قمة جمعتهما في البيت الأبيض في واشنطن في نوفمبر 2013".

وفي بلاغ للديوان الملكي المغربي، فقد أوضح وزير الخارجية الأميركي للملك المغربي أن "الحوار بين البلدين سيستمر إلى أن يتم التوصل، على هذا الأساس، إلى تسوية نهائية لهذا النزاع".

وسبق لسفير واشنطن في الرباط أن جدد التذكير بموقف الإدارة الأميركية الواصف لمقترح الرباط للحكم الذاتي الموسع في إقليم الصحراء الغربية بأنه "جاد وواقعي وذو مصداقية".