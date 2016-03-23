مواطنة مغربية بين ضحايا تفجيرات بروكسيل الإرهابية

أفادت وكالة الأنباء المغربية أن مواطنة مغربية لقيت مصرعها في الاعتداءات الإرهابية التي ضربت بروكسيل، في صباح أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالة، عن مصدر دبلوماسي مغربي، جرح 4 مغاربة آخرين؛ اثنان إصابتهما خطيرة.

ويمثل المغاربة في بلجيكا، أكبر جالية مغاربية وإفريقية؛ ما دفع بالرباط إلى إعلان القيام بـ"أبحاث بتنسيق مع السلطات البلجيكية"، عبر "زيارات ميدانية إلى المستشفيات"، للتعرف على "وجود ضحايا"، أو "جرحى من جنسية مغربية".

خلية أزمة مغربية في بروكسيل

كما أنشأت المملكة المغربية، "خلية أزمة"، في سفارة وقنصلية الرباط في بروكسيل؛ من أجل "تتبع الوضع عن قرب"، في أعقاب التفجيرات الإرهابية، التي ضربت العاصمة البلجيكية.

ومن جهته، عبر العاهل المغربي محمد السادس، عن "إدانة المغرب الشديدة" للأفعال الإرهابية، التي ضربت اليوم الثلاثاء، العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ففي اتصال هاتفي، مع العاهل البلجيكي فيليب، بعد تفجيرات بروكسيل، نقل تفاصيله بلاغ رسمي، للديوان الملكي المغربي، تقدم الملك محمد السادس، بـ "تعازيه الحارة"، معبراً عن "عميق مواساته" حيال "الأعمال الإرهابية المشينة".

كما عبر الملك محمد السادس للعاهل البلجيكي، عن "التضامن المطلق" للرباط مع الشعب البلجيكي.