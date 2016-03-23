"الإسلاميون الحكوميون" يقترحون مشروع قانون لمنع الشيشة

في سابقة من نوعها، عبر مشروع قانون جديد، طالبت كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بـ "تجريم الاتجار"، في الشيشة (الأرجيلة).

ويقترح فريق الإسلاميين الحكوميين في البرلمان، بحسب نسخة من مشروع القانون، توصل بها مراسل العربية، عقوبات بالسجن، تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، مع غرامات مالية، تصل إلى 50 ألف درهم مغربي، حوالي (5000 دولار)، مع "الإغلاق الفوري" للمحل الذي ضبط فيه الشيشة/ الأرجيلة.

ويرى الفريق البرلماني، من خلال مشروع القانون، "ضرورة منع استهلاك والاتجار" في الشيشة، في المقاهي والملاهي والعلب الليلية والنوادي والمحلات التجارية.

وسبق للسلطات الأمنية المغربية أن شنت حملات ضد المقاهي التي توفر لزبنائها الشيشة/ الأرجيلة، خاصة في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش؛ ما يفيد عمليا بوجود منع سارٍ أي عملي.

هذا وتبيع محلات البقالة، في المغرب، ما يسمى بـ "المعسل"، أي المادة الرئيسية لتدخين الشيشة، وحجر التدخين أي فحم حجري خاص، فيما يواصل شباب مغربي تدخينها، سواء في المنازل أو في بعض الفنادق.