المغرب زود بلجيكا بمعلومات عن مخطط لضرب منشآتها النووية

تناقلت وسائل إعلام مغربية نقلا عن صحيفة "ليبيرو" الإيطالية، أن أجهزة الاستخبارات المغربية، أخبرت الأسبوع الماضي نظيرتها البلجيكية، باحتمال وقوع هجمات إرهابية ببروكسل وحدوث تفجيرات في قلب أوروبا.

وحسب المصادر نفسها، فإن الاستخبارات المغربية زودت الأجهزة الأمنية ببلجيكا بمعلومات موثوقة، كانت توصلت بها، تفيد بأنه يتم التخطيط لضرب منشأة نووية ببلجيكا.

وفور وقوع الأحداث الإرهابية يوم الثلاثاء الماضي، سارعت السلطات البلجيكية إلى الرفع من تشديد الحراسة حول هذه المواقع الحيوية، والتي كانت تخضع قبل أسبوع لرقابة صارمة ودقيقة حسب وكالة فرانس برس.

وتتوفر بلجيكا على محطتين نوويتين مجهزتين بسبعة مفاعلات في دول (شمال) وتيهانج (جنوب شرق)، إضافة إلى مركز للطاقة النووية في مول (شمال شرق)، ومعهد العناصر المشعة في فلوروس (جنوب).

وبالعودة إلى صحيفة " ليبيرو" الإيطالية فإنها أفادت أن السلطات الأمنية المغربية أخبرت، يوم السبت الماضي، الخطوط الملكية المغربية، بضرورة تغيير مسار رحلاتها الأوروبية وتفادي المرور عبر بلجيكا وفرنسا وإسبانيا.