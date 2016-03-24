المغرب يرفع قيمة دعم المشاريع الثقافية والفنية

خصصت وزارة الثقافة المغربية غلافا ماليا بقيمة 7 ملايين و570 ألف "درهم مغربي"، لدعم الجمعيات والتظاهرات الثقافية والمهرجانات، برسم الدورة الأولى لسنة 2016، مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالدورة الأولى للسنة الماضية، (5 ملايين 600 ألف درهم).

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع الدعم للجمعيات الشريكة من مليونين و650 ألف درهم، إلى 3 ملايين و20 ألف درهم، كما هم هذا الارتفاع الدعم الموجه لتنظيم التظاهرات، وذلك بانتقاله من مليون و220 ألف درهم، إلى مليونين و300 درهم.

وأشارت وزارة الثقافة في تقرير مفصل حول الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم، الى أن جميع جهات المملكة حظيت بتمويل مشاريعها الثقافية والفنية، وهي موزعة على صعيد 77 مدينة، مبرزة أن هذه المشاريع المدعمة ارتفع عددها من 131 برسم الدورة الأولى لسنة 2015 إلى 163 برسم هذه الدورة.

ويخضع توزيع دعم المشاريع الثقافية والفنية لمقتضيات قانونية ينظمها مرسوم وزاري، ودفتر تحملات خاص بطلبات عروض تحدد شروط وكيفية الاستفادة. وعلى ضوء ذلك تتقدم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات بملفاتها، التي يتم البث فيها من طرف لجنة مكلفة بدراسة هذه المشاريع.

وبرسم الدورة الأولى من السنة الجارية تلقت هذه اللجنة 320 طلبا من مختلف الجمعيات والمؤسسات الثقافية والفنية، مسجلة بذلك زيادة طفيفة في عدد الملفات عن سنة 2015 برسم الدورة الأولى التي لم تتجاوز عدد ملفاتها 305.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الثقافة المغربية وبالموازاة مع دعم التظاهرات الثقافية والفنية عبر دورات، فإنها تخصص للعروض المسرحية وللمشاريع الموسيقية والنشر والكتاب دعما لكل منهم، باستثناء الأفلام السينمائية والمهرجانات السينمائية، اللتين يخصص لهما المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال الدعم.