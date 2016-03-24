المغرب يفكك خلية إرهابية جديدة موالية لداعش ليبيا

كشف المغرب عن تفكيك خلية إرهابية داعشية جديدة، موالية لداعش في ليبيا.

وأفاد بيان صحفي حصلت العربية على نسخة منه، أن الخلية الداعشية، تتكون من 9 أفراد، معتقلون حاليا، ونشطوا جغرافيا وميدانيا، في مدن 4 في المغرب، أهمها مدينة مراكش.

ووفق الداخلية المغربية، فإن الخلية الداعشية، كانت "في طور التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية"، في داخل المملكة المغربية، وفق أسلوب "أتباع داعش"، من خلال القيام بـ "ممارسات وحشية".

إرهابيون مغاربة موالون لداعش ليبيا

وخطط أعضاء الخلية "للالتحاق بمعسكرات داعش في ليبيا"، من أجل "اكتساب خبرات قتالية"، في اقتداء بـ "داعشي مغربي"، لقي مصرعه في "هجوم استهدف مركزا للاعتقال"، في مدينة طرابلس الليبية، في شهر سبتمبر 2015.

ونفذ اعتقال الخلية، مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويتواجد مقره في مدينة سلا قرب الرباط.

ويأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية، وسط استمرار تنفيذ الرباط لأسلوب "التشديد الأمني"، ضد الخلايا النائمة.

وحذر المغرب رسميا، من خطر داعشي متفاقم، مصدره جغرافيا هو ليبيا.