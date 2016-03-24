وفد قضائي سعودي في زيارة إلى المغرب

أجرى وفد قضائي سعودي رفيع المستوى، محادثات رسمية مع مسؤولين قضائيين مغاربة في الرباط، في سياق التعاون القضائي الثنائي المغربي السعودي.

وشملت المحادثات سبل تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات، كما تضمن مخططات عمل مشتركة للتكوين المستمر للقضاة، وأطر الإدارة القضائية، والتدريب على أحدث التكنولوجيات والتطبيقات المرتبطة بعمل المحاكم.

وتساعد الزيارات المتواصلة بين المسؤولين القضائيين المغاربة والسعوديين، بحسب الرباط، في "إعطاء صورة واضحة" حيال "مستوى القضاء" في المملكتين.

ففي مقر محكمة النقض بمدينة الرباط، التقى الرئيس الأول لمحكمة النقض في المغرب، مصطفى فارس، بالوفد القضائي السعودي، الذي يرأسه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل.

هذا وتأتي هذه الزيارة في سياق اشتغال الرياض والرباط لتوثيق علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.