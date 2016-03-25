المغرب: التعبئة مستمرة ضد تجاوزات بان كي مون

أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أن التعبئة المستمرة، بعد التجاوزات الخطيرة، الصادرة عن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في نزاع الصحراء الغربية، ذاهبا إلى أن المغرب سيواصل يقظته، ضد فرض أي أمر واقع جديد.

وفي ندوة صحافية، عقدها رئيس دبلوماسية الرباط، أمس الخميس، وحضرها مراسل العربية، كشف مزوار أن الرد القوي والحازم للمملكة المغربية، أربك الأمانة للأمم المتحدة لما بعد استعمال بان كي مون لكلمة احتلال في وصف تواجد الرباط في إقليم الصحراء الغربية.

ومن مقر الخارجية المغربية في الرباط، وجه مزوار اتهاما مباشرا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، بالقيام بـ محاولات بكل الوسائل، من أجل أن تؤثر على مجلس الأمن، موضحا أن المغرب تعامل مع منطق فُرض عليه خارج قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وتوقف وزير الخارجية المغربي عند وجود محاولة من الأمانة العامة للأمم المتحدة، لتحويل اتجاه المسلسل السياسي لنزاع الصحراء الغربية بالتوازي مع اتهام مغربي ثانٍ للأمم المتحدة بشن حرب إعلامية يومية ضد الرباط، من أجل تحويل الأنظار حيال الانزلاقات الخطيرة للأمين العام.

وفي تشخيصه للأزمة الحالية، أوضح مزوار أن المشكلة ليست مع مجلس الأمن، كما تحاول الأمانة العامة أن توهم به الرأي العام الدولي، ذاهبا إلى أن المشكلة هي مع تصريحات وتصرفات خطيرة صادرة عن بان كي مون تهدد الأمن والاستقرار، وتخرج عن الضوابط التي حددتها الأمم المتحدة.

ومن جهة ثانية، توقف مزوار عند التعامل الرصين لمجلس الأمن الدولي مع أزمة تصريحات بان كي مون حيال قضية الوحدة الترابية المغربية أي نزاع الصحراء الغربية، فلم يصعد مجلس الأمن الدولي، كما أرادت أطرف في الأمانة العامة في الأمم المتحدة، معلنا أن الخلاف القائم حاليا هو في جوهره سياسي.

وتطرق وزير الخارجية المغربي، في ندوته الصحافية، إلى قرارات المملكة المغربية الأولى من نوعها ضد بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بالمينورسو، معلنا أنها سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم وإجماع، مختلف مكونات الشعب المغربي.

فقرار الرباط، بسحب المكون المدني من المينوروسو، بحسب مزوار، هو قرار مسؤول ومتناسب مع خطورة الانزلاقات الصادرة خلال شهر مارس الجاري عن بان كي مون.

وفي نفس السياق، شدد وزير خارجية المملكة المغربية، على استعداد الرباط للتعاون مع المكون العسكري للمينورسو، مضيفا لم يسجل أي انقطاع في الاتصال، كما أن التعاون مستمر بين القوات المغربية والمكون العسكري للمينورسو بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار.