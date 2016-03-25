المغرب يحذر من "اللعب بالنار" بأزمة الصحراء الغربية

حذر وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، من "اللعب بالنار"، من خلال "الخروج عن المسلسل السياسي لتدبير النزاع" أي نزاع الصحراء الغربية، معلنا أن الرباط "تساهم بقوة في استقرار المنطقة".

ففي ندوة صحافية في مقر وزارة الخارجية المغربية، في الرباط، شدد مزوار على أن "محاولات تقسيم المغرب، من أي نظرية كانت، ستكون محاولة يائسة"، معلنا أن المملكة المغربية "ليست لقمة سائغة".

وكشف رئيس دبلوماسية الرباط، أمام عشرات من الصحافيين المغاربة والأجانب، أن المغرب "تعامل مع وضع فُرض عليه، خارج قرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة"، موضحا أن "الرد المغربي كان بعد استشارة جل أعضاء مجلس الأمن الدولي، والكل أكد على ضرورة التعامل الهادئ".

وذكر مزوار، في نفس الوقت، أن المغرب "منفتح على الحوار المسؤول واللا مشروط"، مضيفا في ذات الاتجاه، أن الرباط "ملتزمة بإعادة بناء الثقة، وإنقاذ المسار السياسي" لحل أقدم نزاع في إفريقيا.

وأوضح الرجل الأول في الخارجية المغربية، أن الرباط "ملتزمة بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري" لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بالمينورسو، مضيفا أن "الاتصالات بين القوات المسلحة المغربية، والمينورسو، مستمرة ولم تسجل أي انقطاع".

وأعلن رئيس الدبلوماسية المغربية أن الأزمة الحالية "بشكل صريح"، هي بين الرباط ,بان كي مون، عقب "تصريحات وتصرفات خطيرة جدا"، صادرة عن الرجل الأول في منظمة الأمم المتحدة، "تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".