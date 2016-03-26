بالصور.. العاهل المغربي يلتقي مغاربة هولندا

استجاب العاهل المغربي محمد السادس في عاصمة الأراضي المنخفضة مدينة أمستردام لطلبات الجالية المغربية، لالتقاط صور تذكارية على بوابة الفندق الذي يقيم فيه.

ونشرت صفحة الملك محمد السادس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي يديرها الشاب المغربي سفيان البحري، صوراً ومقاطع فيديو للعاهل محمد السادس مع مغاربة هولندا.

وفي أي دولة عبر العالم يزورها العاهل المغربي يتوقف للاستجابة لطلبات مغاربة من أجل صور تذكارية. وفي أمستردام تكفل الحاس الشخصي لمحمد السادس بالتقاط الصور.

ويتابع المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب صور العاهل المغربي مع المغاربة سواء في داخل المملكة المغربية أو عبر العالم.