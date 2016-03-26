مثقفون مغاربة يقررون المشاركة في مسيرة احتجاج عمالية

أعلنت مجموعة من المثقفين المغاربة عن مشاركتها في المسيرة الاحتجاجية، المُزمع تنظيمها يوم الأحد 3 أبريل بالدار البيضاء، دعماً للطبقة العاملة.

وأفاد بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه أن هؤلاء المثقفين على استعداد للانخراط في مختلف أشكال الاحتجاج، تنديداً بانحدار الأوضاع على أكثر من صعيد، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء يرفضون كل أشكال التهميش الاجتماعي، مُتجسِّدة في الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، مضيفاً أن الدفاع عن قضايا الأمة العادلة من الأدوار الطليعية للمثقفين.

كما تطرق البيان إلى رفض المثقفين أنفسهم، ثقافة الاستهلاك، وإفراغ المؤسسات الثقافية من كل محتوى، فضلاً عن استنكارهم غياب مشروع ثقافي، لـه أهداف مجتمعية واضحة ومشتركة، تقـدم صورة حية عن مغرب ثقافي حيّ ومتجدد ومتفاعل.

وتضم هذه المجموعة من المثقفين كلا من شعيب حليفي، وعبدالدين حمروش، وعبدالرحمن غانمي، وأنيس الرافعي، وصلاح الوديع، وتوفيقي بلعيد، ومحمود عبدالغني، وصلاح بوسريف، وسعيد بوكرامي وسعيد عاهد.