تشديد الرقابة على المطارات في المغرب

أفادت جريدة "الصباح"، في عدد الاثنين، بأن الرباط شددت في إجراءاتها الأمنية على المطارات ومحيطها، بعد تفجيرات الأسبوع الماضي الإرهابية، في العاصمة البلجيكية.

وطالبت وزارة الداخلية المغربية مسؤولي المدن بـ"إحداث خلايا للطوارئ" بعضوية لممثلين عن الشرطة والدرك والمكتب الوطني للمطارات، والمخابرات الداخلية، تحسباً لأي سيناريو إرهابي محتمل.

كما بدأ تنفيذ حظر لدخول المطارات من الموافقين أو الأشخاص الذين ليسوا على سفر.

الرباط تواصل "الضربات الاستباقية" ضد الإرهاب

من جهتها، تواصل فرق "حذر" دورياتها اليومية داخل مطارات المغرب وفي محيطها، استعداداً لأي خطر إرهابي محتمل.

ويحاول المغرب الاستباق من أجل التصدي لكل خطر إرهابي، على طريقة تفجيرات بروكسيل.

كما تواصل الرباط توجيه "ضرباتها الاستباقية" ضد الإرهاب، من خلال مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومقره في مدينة سلا قرب العاصمة.

ويواصل المغرب "رفع درجة التأهب الأمني" بعد ورود تهديدات من تنظيم "داعش" منذ يوليو 2014.

