المغرب: تعرض مقر إقامة سفيرنا في باريس لـ"إساءة حقيرة"

أعلنت الحكومة المغربية عن تعرض مقر إقامة سفير الرباط في باريس، لـ"إساءة حقيرة".

ففي الساعات الأولى من نهار اليوم الخميس، عثر شكيب بن موسى، سفير المملكة المغربية في فرنسا، على "رأسين" لحيوان الخنزير معلقين عند بوابة إقامته كرسالة إساءة عنصرية.

وسارعت المصالح الدبلوماسية المغربية في فرنسا إلى التقدم بشكوى أمام القضاء الفرنسي.

ويعد وضع رأس خنزير عند الباب كوسيلة اعتداء وعنصرية وإساءة، ينفذها العنصريون واليمين المتطرف في أوروبا، ضد المسلمين.

ففي مؤتمر صحافي، في مقر وزارة الإعلام، في مدينة العرفان في الرباط، شدد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على رفض الحكومة المغربية وإدانتها لهذا العمل.

وهذه أول مرة يتعرض فيها مقر دبلوماسي مغربي في فرنسا لمثل هكذا اعتداء.