المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش ليبيا

كشفت الرباط عن تفكيك خلية إرهابية جديدة، موالية للإرهابيين الداعشيين، في ليبيا.

وأوضح بلاغ صحافي صادر عن وزارة الداخلية المغربية، تحصل مراسل العربية على نسخة منه، أن تفكيك الخلية الداعشية الجديدة، تم يومي الأول والثاني من شهر أبريل الجاري، وجاء في سياق البحث المتواصل عن تفكيك الخلية الإرهابية، الموالية لداعش ليبيا. والناشطة جغرافيا في المغرب، في مدن أبرزها مراكش والسمارة.

وأضاف المصدر أن الخلية تضم"عنصرين اثنين مكلفين بالتمويل التنسيق"، مع داعش في ليبيا.

وبحسب المغرب، فإن التحقيقات الميدانية، كشفت عن مدى خطورة هذه الخلية الإرهابية، من خلال "مخططات لزعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية"، من بوابة سعي أفرادها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تستهدف عناصر مختلف الأجهزة الأمنية.

كما أن أفرادا من هذه الخلية الإرهابية، بحسب الرباط، خططوا للالتحاق بمعاقل "داعش ليبيا"، وكانت لهم صلات بـ "عناصر ميدانية"، تنشط في "الساحة الليبية"؛ تتولى "تأمين الدعم اللوجيستي" لتسهيل "انضمام الداعشيين المغاربة"؛ في أفق "الرجوع إلى المملكة المغربية"، لتنفيذ "مشاريع إرهابية تماشيا مع أجندة تنظيم داعش الإرهابي".